Camporosso: questa sera concerto della band IF – Pink Floyd Tribute Band al Palabigauda

Dopo il grandissimo successo dei Killer Queen, con il loro concerto-tributo alla mitica band guidata dal compianto Freddy Mercury, continua la programmazione dell’Arena Summer Festival, il cartellone estivo della Città di Camporosso, questo venerdì sera sarà nuovamente dedicato alla grande musica con l’attesissimo concerto della band IF – Pink Floyd Tribute Band:

Lo spettacolo IF sottolinea l’aspetto ‘live’: ove possibile l’uso di telecamere fisse e mobili arricchisce la proiezione con immagini vive e realistiche, unitamente ad un’esecuzione ‘vera’ e rigorosamente ‘dal vivo’, per aderire totalmente al primordiale istinto di improvvisazione tipico degli anni sessanta e settanta, con un filo conduttore esecutivo ben chiaro e sottoscritto: nulla è lasciato al caso.

Spesso lo show assume connotazioni audiovisive precise, creando veri e propri ‘format’ studiati per ogni specifico evento, come ad esempio ‘The Pink Floyd Story’, ‘Gli anni '60-'70’, ‘Il quarantennale di Dark Side of the Moon’, o storie del tutto inedite.



Il concerto, con ingresso a pagamento, avrà inizio alle ore 21,30. Ingresso gratuito, invece, nell’Area Ristoro, con ‘food & beverage’ di qualità, aperta già dalle ore 18,00 fino a serata inoltrata, dove sarà possibile mangiare, bere e divertirsi.



- Biglietto intero da 10 euro, ridotto da 8 euro (per bambini dai 6 ai 12 anni), ingresso libero per i minori di anni 6.



Prevendita Biglietti* fino alle ore 18,00 di venerdì 19 agosto 2022 presso:

- Associazione ACEB chiamando al numero +39 345 8517448 oppure scrivere all'indirizzo mail aceb@outlook.it

- Foto Carlo a Vallecrosia in Via Colonnello Aprosio, 153 - Tel. + 39 0184 1912529

- Bar Guglielmo a Camporosso in Via Aurelia, 26 - Tel. + 39 0184 251995

- Miky Bonsai a Ventimiglia in Via Ernesto Chiappori, 8/a - Tel. + 39 339 286 8288

Per chi viene da fuori è disponibile anche la prevendita online via eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-if-pink-floyd-tribute-band-387243274057

*N.B. La prevendita dei biglietti è soggetta ad una maggiorazione dovuta ai ‘diritti di prevendita’. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri +39 3356905248 e +39 3896026086 (anche via WhatsApp).