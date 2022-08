Auto ribaltata sulla provinciale tra Perinaldo e Sanremo: lievi ferite per la conducente

Una Fiat 500 si è ribaltata nel pomeriggio sulla strada provinciale 61 tra Perinaldo e San Romolo, Sanremo. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri ma sembra che la conducente abbia fatto tutto da sola. Per lei qualche lieve ferita ma non è stato necessario il trasferimento in Ospedale. La viabilità è stata interrotta fino all'arrivo del carro attrezzi.