Taggia, periodo di Ferragosto da tutto esaurito: “Complici gli eventi di qualità e apprezzati dal pubblico, siamo soddisfatti del successo” (foto)

Un grande Ferragosto, questo il commento dell’amministrazione comunale e del sindaco Mario Conio riguardo le giornate appena trascorse. «Prova ne sono i tantissimi commenti positivi e le decine di video sui social media che testimoniano una città gremita come non mai, la festa e il divertimento nelle serate proposte durante il periodo di Ferragosto». conferma il sindaco Conio.

L’assessore alle Manifestazioni e al Turismo, Barbara Dumarte: «Ferragosto si è dimostrato ampiamente al di sopra delle più rosee aspettative. Spiagge gremite, bar e ristoranti che hanno lavorato come non mai. Complice sicuramente il grande spettacolo di Maurizio Lastrico che ha richiamato persone da tutta la Provincia».

Con il suo spettacolo, partecipato da centinaia di persone, l’attore e cabarettista genovese si è dimostrato un grande professionista e un grande artista. L’amministrazione tabiese e l’Ufficio Turismo hanno puntato proprio su di lui per l’evento clou del calendario estivo. Una scommessa riuscita, un assoluto successo di pubblico, commerciale, artistico e turistico. «L’avere offerto come amministrazione ai nostri turisti, a titolo gratuito, un artista di chiara fama nazionale, qualifica il nostro lavoro e la nostra offerta». spiega il sindaco Conio.

Non da meno la serata ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ che, con un vero e proprio tuffo nel passato, martedì 16 agosto ha riempito nuovamente piazza Tiziano Chierotti e ha fatto ballare centinaia di persone, bambini, giovani e meno giovani. A questi due eventi principali si aggiungono le manifestazioni ‘Te Amo Reggaeton’, Michele Tomatis Live e Dj Akatex sempre in piazza Chierotti, e la Baby Dance di Fortunello e Marbella in piazza Cavour.

L’assessore Dumarte conclude dichiarando: «I turisti che hanno avuto la fortuna di visitare la nostra città in questi giorni hanno avuto l’opportunità di assistere a una serie di spettacoli di altissimo livello; eventi che hanno portato presenze straordinarie nel nostro comune. Questa è la strada che abbiamo imboccato e che porteremo avanti: manifestazioni di assoluto rilievo e qualità da offrire a chi visita la nostra città».