Sanremo: l'ex comandante della Capitaneria di Porto Roberto D'Arrigo promosso Capitano di Vascello

Il comandante D'Arrigo, 52 anni, di origini siciliane, è in servizio nel corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera dal 1992 ed ha assunto il comando della base pescarese il 12 settembre 2020.

È stato comandante della Capitaneria di Porto a Sanremo dal 2005 al 2007 e Console del Mare nel 2007.

Alla base aeromobili di Pescara, centro nevralgico della componente di volo della Guardia Costiera, opera personale facente parte degli equipaggi fissi di volo (piloti, istruttori, tecnici, operatori, specialisti aeronautici ed aerosoccorritori marittimi) a bordo di aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante (ATR42MP ed elicotteri AW139CP) del Corpo, impiegati nelle molteplici attività d'istituto a tutela e salvaguardia della vita umana in mare ed a protezione dell'ambiente marino e costiero.

Lo scorso 20 luglio il corpo ha festeggiato il 157° anniversario della costituzione e, in tale occasione, è stato inaugurato dal sindaco di Pescara Carlo Masci e dal Direttore Marittimo - proprio in prossimità della Base Aeromobili - il "Largo Guardia Costiera", ove è presente in mostra statica il velivolo Piaggio P166DL3SEM "Orca 6", a testimonianza dello strettissimo legame tra la città di Pescara e la Guardia Costiera.