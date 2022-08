Vivere all’aria aperta e mangiare in modo sano ed equilibrato è importante a qualsiasi età

Gli spazi verdi e l’aria aperta portano grandi benefici alla salute.

Il contatto con la natura crea nuovi stimoli e ci fa sentire in armonia col mondo. Tuttavia, ciò non basta.

Per stare bene il corpo ha bisogno di alimenti sani e Confesercenti ti offre la giornata finale delle “Fattorie di Gusto “ .

Il momento giusto per chi ricerca un tuffo totale nella natura .

Sarai immerso nel panorama incantevole dell'entroterra ligure circondato da muri a secco e macchia mediterranea.

Ottimo per chi cerca è un po’ di relax a contatto con la natura, lontano dal caos delle mete turistiche più affollate, protagonista il “Benessere del Cibo Sano” .

Sei fattorie didattiche hanno offerto per oltre un mese Sei esperienze immersi nel relax, nelle tradizioni di antiche ricette, a diretto contatto con gli operatori .

Mercoledì 24 appuntamento finale di questa stagione .

Le nostre “Fattorie di Gusto“ la cui filosofia è racchiusa in due parole: semplicità e genuinità, aprono le loro porte per offrirvi una meravigliosa Experience di Gusto in armonia con l'ambiente .

Si consiglia la prenotazione .

Fattorie di Gusto :

• Azienda Agricola Biodiversamente – Molini di Triora-località Glori (info e prenotazioni: 3492350155)

• Agriturismo Cioi Longhi – Montegrosso Pian Latte (info e prenotazioni 3478931209)

• Agriturismo Nonni Devia – Cristina Armato – Lucinasco (info e prenotazioni: 3381475966)

• Azienda Agricola Il Colle degli Ulivi – Diano Marina (info e prenotazioni: 3391210419)

• Agriturismo La Fontana dell’Olmo - Molini di Triora-località Drego (info e prenotazioni: 3494235129)

• Agriturismo La Fattoria – Ranzo-località Costa Bacelega (info e prenotazioni: 3384426766)