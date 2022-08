Elezioni politiche, Fratelli d'Italia inizia la campagna elettorale dal centro di Sanremo (foto e video)

Inizia dal centro di Sanremo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

I rappresentanti locali del partito si sono dati appuntamento questa sera alle 19 al banchetto per il tesseramento organizzato in via Matteotti all'incrocio con via Escoffier.

Oltre ai rappresentanti locali e a diversi simpatizzanti, hanno preso parte all'iniziativa anche l'assessore regionale Gianni Berrino, il consigliere regionale Veronica Russo e il coordinatore regionale Matteo Rosso.

Le interviste