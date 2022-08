Sanremo: il 22 ottobre a Bussana Vecchia l'inaugurazione della mostra “Realtà immaginate” di Maurizio Falcone

Lunedì pomeriggio alle 18 a Bussana Vecchia è in programma il vernissage della mostra “Realtà immaginate” di Maurizio Falcone.



Maurizio Falcone è un artista eclettico che ama esprimersi attraverso varie discipline artistiche in primis come musicista e autore-compositore, lavora anche nell’ambito dell’espressione visiva attraverso la fotografia e la grafica. Ha studiato grafica e fotografia all’Istituto Europeo di Design di Milano. Vive e lavora a Bussana Vecchia

“Per questa mia mostra fotografica ho scelto 30 persone tra tutte quelle che ho fotografato a Bussana Vecchia - dichiara Maurizio Falcone - ho poi eliminato il fondo e ho creato intorno a questa persona uno scenario, un mondo e una realtà completamente differente che ho immaginato”.

L'inaugurazione è in programma lunedì alle 18 nella galleria ArtlineStudio.