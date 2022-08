Perinaldo: una serata dedicata ad Antonio Rubino insieme a Marco Cassini

Venerdì 19 agosto, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Perinaldo,si terrà l’appuntamento “Antonio Rubino a Perinaldo ed entroterra”. L'incontro si inserisce nella rassegna letteraria “Seconda stella a destra…Libriamoci tra sapori e profumi a Perinaldo”.



"A raccontare il rapporto del grande illustratore (Sanremo, 1880 – Bajardo, 1964) e fondatore del Corriere dei Piccoli, sarà Marco Cassini, scrittore e saggista, grande conoscitore ed estimatore di Antonio Rubino, artista che è stato al centro di numerosi studi e opere dell’Autore, tra cui 'Antòlogia – Antonio Rubino e l’amore per la Liguria' (Philobiblon, 2013). - ricordano gli organizzatori - 'Antòlogia' (titolo che sarebbe piaciuto a Rubino, poichè gioca sul nome ‘Antonio’ e ‘antologia’), risultato di un'ampia e pluriennale ricerca iconografico-testuale sull'opera di Rubino e dei suoi illustri studiosi, ha il merito di riunire in un’unica opera i numerosi riferimenti a località della nostra regione estratti da quell’universo variegato che è l’immensa opera di Rubino e di ricostruire e riconoscere il profondo legame con il territorio d'origine, attraverso la selezione di 52 suoi scritti (fiabe, racconti, leggende, poesie e canzoni) editi e inediti, e di oltre 250 illustrazioni".



"Tra le opere di Rubino riproposte nella sua “Antòlogia”, figura “Fiabe quasi vere” (Vallecchi, Milano, 1936), in cui i racconti sono ambientati nei boschi del triangolo Apricale-Bajardo-Perinaldo, luogo magico dove l’autore, bambino, trascorreva le estati: “Avevo dieci anni appena e facevo il capraio sui monti di Apricale. Passavo le mie giornate in un immenso bosco che si stendeva dai Balzi di Perinaldo alloScoglio dei Quaranta assieme alle trentanove capre del vecchio Paolò. Ai miei occhi di fanciullo quel bosco – scrive Rubino nelle “Fiabe” - era come un misterioso palazzo incantato, del quale mi figuravo d’essere signore e re. Conoscevo di quel bosco i recessi più segreti, le piante più antiche, le fontanelle più fresche: conoscevo tutti i posti dove più rosse maturavano le fragole, più nere le more, più dolci i mirtilli”. E di questo ampio territorio teatro di scorribande e giochi infantili con i suoi personaggi realfantastici poi protagonista di tante fiabe, Rubino cita i nomi di località ancor oggi perfettamente individuabili. L’appuntamento con Marco Cassini sarà l’occasione per riscoprire luoghi dei boschi di Perinaldo attraverso gli occhi di un personaggio geniale e straordinario quale è stato Antonio Rubino" - concludono.