Sanremo: la scuola di Coldirodi è finalmente più green, attivato l’impianto fotovoltaico sul tetto

L’attesa è finita e ora finalmente la scuola di Coldirodi può ottenere quella svolta green tanto attesa. Dopo tre anni sono stati collegati e resi utilizzabili i pannelli fotovoltaici installati sul tetto nell’ambito del progetto Por Fesr Liguria 2014-2020 per la competa ristrutturazione dello stabile.

Dopo i lavori, infatti, il sistema fotovoltaico è rimasto del tutto inutilizzato per ben tre anni in attesa di un collegamento che sembrava una chimera. L’argomento era a dir poco sentito in paese tanto da arrivare più volte anche all’attenzione del consiglio comunale grazie all’impegno del consigliere collantino Roberto Rizzo.

Oggi, finalmente, la scuola può fare un passo avanti, essere indipendente e diventare un esempio da seguire in tema di risparmio energetico e nuove fonti di approvvigionamento. Una struttura completamente green che si alimenterà grazie all’energia solare, un progetto importante che consentirà anche ai piccoli alunni di capire l’importanza delle nuove fonti energetiche.