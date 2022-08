Il partito Radicale consegna una valigia fumetti nei carceri di Imperia e Sanremo

“È il caso di ricordare l’alto numero di suicidi e di atti autolesionistici, il problema degli innocenti in carcere, le condizioni delle strutture e dello stesso personale di sorveglianza, dei malati psichiatrici e dei tossicodipendenti, lì internati tutti insieme anziché in presìdi appositi; attualmente, su 55 mila detenuti, 16 mila sono in custodia cautelare e il 78% di essi è affetto da almeno una patologia, per il 41% di natura psichiatrica; faranno parte delle delegazioni in visita anche alcune operatrici socio-sanitarie, giuridicamente in servizio ma, nei fatti, sospese da ogni attività - aggiungono i Radicali - qualche considerazione di merito: se diminuiscono i reati, perché aumentano i detenuti? I due fenomeni non sono correlati, ma un sistema politico in perenne campagna elettorale fa leva sulla paura dei cittadini agitando lo spettro della sicurezza per accrescere il proprio consenso: argomento tipico del populismo penale e dell’uso del medesimo in senso repressivo e anti-garantista, senza alcuna efficacia nel prevenire i crimini; il carcere rieducativo continua a essere un miraggio. Analogo discorso sull’emergenza stranieri… che non c’è: il loro tasso di detenzione è addirittura diminuito. Insomma, a guardare la situazione delle carceri in Italia, viene voglia di condannare più le bugie che gli uomini. Ci si bea, invece, nella condivisione quotidiana degli aforismi consola-coscienza, fra cui il più celebre è sempre quello di Voltaire: Il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Un ultimo cenno al primo dei problemi: la mancanza di un Garante Regionale delle carceri in Liguria, figura faticosamente istituita ma mai nominata”.