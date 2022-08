Sanremo: non solo multe, rimosso il furgone parcheggiato in fondo a strada Borgo Tinasso

Nuovo giro di vite, questa sera in strada Borgo Tinasso a Sanremo, dopo le molte polemiche delle ultime ore, per le multe elevate nei giorni scorsi e le dichiarazioni del consigliere di opposizione, Daniele Ventimiglia, che ha chiesto più clemenza.

Dopo 5 giorni di parcheggio in zona pericolosa, infatti, è stato finalmente rimosso il furgone che era stato sistemato in fondo alla via, proprio nel punto dove sono particolarmente difficoltose le manovre. Resta davvero incredibile come il proprietario possa aver lasciato in totale divieto per quasi una settimana un mezzo del genere.