Ventimiglia: i volontari della 'Conchiglia Blu' distribuiscono i portacenere portatili in spiaggia (Foto)

Anche quest’anno continua la distribuzione dei posacenere portatili nelle spiagge di Ventimiglia. Dopo quattro estati e quasi 7.000 posacenere distribuiti, i volontari della ‘Conchiglia blu’ continuano a prendersi cura del mare con piccole azioni concrete.

Hanno distribuito i posacenere ai bagnanti e ai bar e stabilimenti del lungomare che hanno aderito all’iniziativa, mostrando grande senso civico e coscienza ambientale. Ogni anno 14 miliardi di mozziconi vengono dispersi nell’ambiente, sono una fonte di inquinamento particolarmente subdola perchè contengono microplastiche e oltre 4000 sostanze tossiche. Inoltre impiegano oltre 10 anni a decomporsi.

“Non accettiamo che Ventimiglia abbia spiagge sporche e inquinate – terminano i volontari, tra i quali l’ex Consigliere Giuseppe Palmero - se ogni fumatore usasse il posacenere non avremmo più nemmeno un mozzicone in spiaggia. Questo è il nostro obiettivo. Ringraziamo il commissario prefettizio De Lucia per averci permesso di continuare la nostra attività di distribuzione e sensibilizzazione”.