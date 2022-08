Sanremo: parcheggio selvaggio in strada Borgo Tinasso, un lettore a Ventimiglia "Le sembra normale giustificare una grave infrazione?"

Il nostro lettore Angelo De Lisi ci ha scritto per rispondere al Consigliere comunale di opposizione, Daniele Ventimiglia (QUI), in relazione al parcheggio selvaggio di strada Borgo Tinasso e alle relative multe:

“Probabilmente il Consigliere Ventimiglia – ci scrive – non deve rischiare ogni giorno, andando su e giù per strada Borgo Tinasso e non conosce i luoghi per parcheggiare. Spessissimo, quando le auto sono sistemate sulla strada con rischi elevatissimi di incidenti visto che sono in piena curva, lo spiazzo sottostante le case popolari è letteralmente vuoto. Questo denota semplicemente la scarsa volontà di chi parcheggia in modo scellerato. Le faccio un esempio pratico Sig. Ventimiglia. In fondo a strada Borgo Tinasso (oggi è Ferragosto) è parcheggiato da 5 giorni un furgone che creare disagi alle manovre nella zona della farmacia. Il furgone dovrebbe addirittura essere rimosso, a mio modo di vedere, vista la pericolosità della posizione e i molti giorni da cui è stato parcheggiato. Guardi nella foto che invio al giornale la situazione pericolosa e i disagi. Le sembra giusto? Un’ultima cosa al Consigliere Ventimiglia: il non sapere dove mettere l’auto non autorizza a parcheggiarla in divieto e, men che meno in zone pericolose. Lei, che è un amministratore, non dovrebbe chiedere alla Polizia Municipale di chiudere un occhio nei confronti di azioni contrarie alla legalità. O sbaglio? Lei sa che in strada Borgo Tinasso non esiste un marciapiedi? Lei si è mai trovato in condizioni di pericolo per le auto parcheggiate ‘selvaggiamente’? Ecco ci si trovi tre o quattro volte al giorno e, forse, ragionerà in modo diverso. Rimane del tutto inaccettabile che un amministratore chieda di non sanzionare chi commette un’infrazione!”.