Sanremo: giro di multe contro il posteggio selvaggio in strada Borgo Tinasso, Ventimiglia "Ci vorrebbe maggiore comprensione, lì mancano parcheggi"

"Ho ricevuto tante segnalazioni di residenti che per ferragosto si sono ritrovati una bella multa sull'auto".

È quanto denunciato da Daniele Ventimiglia, consigliere comunale della Lega a Sanremo in merito alle contravvenzioni elevate ieri alle auto in divieto di sosta sulla strada di Borgo Tinasso. Una zona nota per il 'posteggio selvaggio' che spesso porta a restringimenti della carreggiata.

Pochi parcheggi e la gente si arrangia. "E' proprio così ma mi pare assurdo. Non dimentichiamo che in questo momento a Sanremo sono presenti migliaia di turisti, quindi dove ci sono già pochi posteggi, spesso la gente si trovi senza un posto per la propria auto. In questa via il problema c'è ma non da ieri ed è noto, forse si poteva evitare di colpire proprio adesso" - afferma Daniele Ventimiglia.