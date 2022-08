Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 9.30 a Olivetta San Michele, nei pressi del cimitero del piccolo centro in Val Roya.

Il conducente di un’auto con targa francese che si è ribaltata, ha riportato una serie di ferite, per fortuna non gravi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, l’ambulanza di Ponente Emergenza e l’elicottero ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco che lo ha portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.