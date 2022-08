Lavori: selezione pubblica per 'operatore qualificato' alla Riviera Trasporti, due possibili nuove assunzioni

La Riviera Trasporti ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a cui attingere per l’eventuale assunzione di personale con profilo professionale di ‘operatore qualificato’, per attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede ma anche sulle linee.

Il contratto di assunzione potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time e, in ogni caso, con patto di prova. I primi due classificati saranno assunti con contratto di lavoro full-time.

E’ richiesta: esperienza specifica su mezzi pesanti (almeno 12 mesi dall’anno 2017) oppure specifico titolo di studio (diploma professionale triennale di operatore alla riparazione dei veicoli a motore o equipollente, ovvero titolo di studio specifico di livello superiore). In caso di assunzione, entro un anno il lavoratore dovrà acquisire la patente di guida di categoria D (per la patente occorre avere compiuto 24 anni oppure 21 se in possesso anche di Cqc persone).

Le domande dovranno pervenire entro le 12 del 23 settembre prossimo.