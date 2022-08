Vallecrosia: occupazioni abusive di alcuni edifici, il contrasto e gli interventi della Polizia Locale

La Polizia Locale di Vallecrosia, guidata dalla Comandante Jenny D’Agostino, dopo l’arresto del ladro seriale sulle spiagge, ha messo in atto negli ultimi giorni una serie di controlli mirati alla verifica delle occupazioni abusive di edifici.

Questa mattina, gli agenti hanno provveduto ad effettuare uno sgombero in una zona centrale, all’interno di un fabbricato privato chiuso, dove aveva trovato dimora un uomo di nazionalità francese, il soggetto è risultato incensurato.

L’intrusione era stata segnalata dalla proprietaria dello stabile e da numerosi vicini nella giornata di lunedì e il controllo è avvenuto nelle 48 ore successive. La proprietaria per il momento non ha sporto querela, ma ha ringraziato gli agenti per la rapidità dell’intervento. Gli accessi dell’alloggio attualmente disabitato sono stati murati.