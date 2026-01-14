Vallecrosia, incidente stradale in via Colonnello Aprosio: disagi alla viabilità (Foto)

Incidente stradale a Vallecrosia. Il sinistro, verificatosi in mattinata all'incrocio semaforico tra via Colonnello Aprosio e via Giovanni XXIII nei pressi dell'ex mercato dei fiori, sembrerebbe aver coinvolto una moto.

Sul posto è tempestivamente intervenuto un mezzo della Croce Azzurra Misericordia per soccorrere un ferito, che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera. Non è chiara, però, la dinamica esatta del sinistro, al vaglio delle forze dell'ordine, che, comunque, potranno accertare i fatti attraverso la visione delle telecamere cittadine.

A causa dell'incidente si sono momentaneamente creati rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia.