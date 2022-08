Sanremo: terminata la scuola estiva dell'Istituto Comprensivo Levante, anche lezioni di italiano per bambini ucraini

Si sono concluse le attività della scuola estiva presso l’Istituto Comprensivo Levante di Sanremo, dedicate all’apprendimento dell’italiano per alunni di nazionalità ucraina in un contesto di cooperative learning con i compagni di nazionalità italiana e allo sviluppo della scrittura creativa in chiave digitale. Grazie all’impegno della Dirigente Scolastica Anna Maria Fogliarini, sono state messe in atto le modalità didattiche di peer education, con la creazione di una classe plurilingue, dove l’apprendimento della lingua si è coniugata con lo scambio interculturale di storia del territorio, usi e costumi, in un vivace dialogo che ha permesso di costruire laboratori di: fumetto, fiabe, sport e cucina bilingue, scultura in argilla, disegno dal vero, realizzazione di podcast e video, sempre in versione bilingue ucraino-italiano.

"Come scrive Maria Montessori 'non interessare i bambini e i ragazzi al mondo è come farli morire': la realizzazione di classi plurilingue nella dimensione della peer education significa esattamente aprire le menti dei giovani ad una dimensione multiculturale, dove le differenze diventano empatia, scambio, comunicazione, condivisione. Una priorità educativa che l’Istituto Comprensivo Levante persegue con costante impegno educativo e formativo" - hanno commentato dall'Istituto.