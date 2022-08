Ventimiglia: il PD accusa "Ieri sull'incendio di Airole nessuna squadra di Protezione Civile da Ventimiglia"

Nuova protesta del Partito Democratico di Ventimiglia, all’indomani dell’incendio che ha colpito ieri Airole e dove sono prontamente intervenute le squadre della Protezione Civile di Bordighera e di Ospedaletti per fronteggiare il pericolo, oltre ai Vigili del Fuoco.

“Nessuna squadra di Ventimiglia – dicono dal PD – e ricordiamo che a causa dell'atteggiamento dell'ex Sindaco Scullino, il gruppo di volontari, ottimamente formati e sempre pronti ad intervenire, si era dimesso, e, a tutt'oggi, nonostante la recente elezione del nuovo responsabile, manca una squadra”.

“Dispiace constatare – termina il PD - come persone preparate con esperienza pluriennale non possano più adoperarsi per il bene della città e risorse e competenze siano così andate perse”.