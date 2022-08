Sanremo: il Segretario generale Stefania Caviglia a settembre lascerà il Comune, chi sarà il successore?

Lascia Sanremo la dottoressa Stefania Caviglia che, nel luglio dello scorso anno era stata individuata dal Sindaco Alberto Biancheri quale nuovo Segretario generale del Comune.

Una scelta che era stata fatta in base ai curricula pervenuti a seguito dell’avvio della procedura per la nomina del nuovo segretario titolare. Stefania Caviglia, laureata in giurisprudenza, dal 2015 è iscritta alla fascia professionale A e attualmente ed era arrivata da Varazze.

Il segretario Caviglia lascerà il Comune a settembre.