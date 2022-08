Sanremo: allargamento abusivo di tavoli e sedie nei dehors, dall'inizio di luglio 48 multe nel centro

Sono 48 le sanzioni elevate dall’inizio di luglio per altrettanti gestori di bar e ristoranti che hanno allargato i loro dehors dai limiti previsti a Sanremo.

La conferma arriva dalla Polizia Municipale che sta effettuando ogni sera le verifiche degli spazi dei locali, ai quali anche quest’anno è stato concesso di aumentare gli spazi per posizionare tavoli e sedie nel corso della bella stagione. La Municipale evidenzia come le multe elevate riguardano esclusivamente casi limite, dove gli spazi sono stati addirittura raddoppiati e non certo quelle che vedono allargamenti di pochi centimetri.

Sono diverse le motivazioni per cui sono state elevate sanzioni che arrivano fino a oltre 200 euro. In alcuni casi i dehors, ai quali era stato concesso l’allargamento dalla ordinanza ‘Spazio aperto’, sono stati ulteriormente ampliati senza autorizzazione. In altri casi, addirittura, i gestori non avevano fatto domanda ma avevano ugualmente sistemato tavoli e sedie in luoghi non concessi.

Una situazione che si viene a creare in ogni estate e che, in alcuni casi, crea non pochi problemi a chi vive nelle zone dei locali nel centro della città. Alcuni dei locali, che hanno reiterato l’allargamento dei dehors, rischiano anche la sospensione del permesso da parte del Comune.