Sanremo: a Ferragosto la cerimonia dei Consoli del Mare, ecco i divieti nella zona della Madonna della Costa

Appuntamento speciale, quello di lunedì prossimo (giornata di Ferragosto) a Sanremo con la cerimonia dei Consoli del Mare.

Si torna alla Madonna della Costa senza mascherina dopo due anni e ci sarà anche il Cardinal Angelo Bagnasco, che torna nella città dei fiori dopo la cerimonia per don Orione del giugno scorso. Sarà lui, infatti, a officiare la Santa Messa insieme al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Vittorio Suetta, ovviamente alla presenza delle massime autorità civili e militari della città dei fiori.

Come sempre la scelta dei due Consoli, che per un anno rappresenteranno le tradizioni marinaresche di Sanremo, è della ‘Famija Sanremasca’ e, quest’anno è ricaduta su Gian Battista Borea D’Olmo e Vincenzo Russello.

Per garantire la massima sicurezza nella zona del Santuario, la Polizia Municipale ha predisposto una serie di restrizioni. Tra le 7 e le 13, la circolazione stradale verrà integrata e modificata. Nel dettaglio in piazza Castello e piazzale Assunta (compresa la via di accesso) sarà instaurato il divieto di sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli.