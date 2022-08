Diano Marina: ‘Bizzarri equilibri’ con Lello clown, domani sera si ride al ‘Bowling’

Spettacolo n° 5 nella serata di domani per “Sul filo del divertimento”, la rassegna che il dedicata ai più giovani e alle loro famiglie. Appuntamento alle ore 21 presso l’accogliente terrazza-bar del Bowling di Diano. In scena Lello Clown, con il suo esilarante show dal titolo “Bizzarri Equilibri”, durante il quale proporrà curiosi e strampalati esercizi, mantenendo diversi oggetti in equilibrio, passando da attrezzi circensi ad oggetti più comuni, come sedie, attaccapanni, scale e addirittura assi da stiro.

Il Bowling di Diano, a 400 metri dal centro di Diano Marina al confine con Diano Castello, è aperto tutte le sere (dalle 20 a tarda notte, apertura pomeridiana solo in caso di maltempo). Dal 1988 il regno del divertimento del ponente ligure: è l’unica sala bowling (12 piste, con punteggio computerizzato e spondine anticanaletta per i più piccoli) tra Savona e Montecarlo. I locali interni sono condizionati ed ospitano anche videogames, tavoli da biliardo ping pong, calcio balilla. All’esterno anche una pista di minigolf con 10 buche, per i principianti e per i più esperti, oltre a diversi schermi tv siti nella terrazza bar. Il centro comprende anche un ristorante pizzeria, Il Girasole, con forno a legna e specialità alla brace.

Per informazioni e prenotazioni dei tavoli: 0183.494131, info@bowlingdiano.it

Questi gli ultimi tre appuntamenti della rassegna “Sul filo del divertimento” (direzione artistica Fem Spettacoli), sempre alle ore 21, presso la terrazza del Bowling di Diano.



9 agosto

Bizzarri Equilibri, con Lello Clown

Il divertente clown presenta i suoi esilaranti esercizi, mantenendo diversi oggetti in equilibrio, passando da attrezzi circensi agli oggetti più comuni come sedie, attaccapanni, scale e addirittura assi da stiro.



16 agosto

Family Circus, con Fortunello e Marbella

Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e gran finale con il fuoco.



23 agosto

Le mille e una notte, con il Fachiro Onireves

Come un vero fachiro indiano, Onireves si sottoporrà a prove incredibili, con chiodi, vetri e fuoco. Non mancheranno momenti di grande illusione e di grande suspence, con la attiva partecipazione del pubblico.