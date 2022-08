San Bartolomeo al Mare: continua con successo il 'Rovere Jazz', stasera ultimo appuntamento con i 'Globetrotter guest Alain Caron' (foto)

Continua con successo il percorso del Rovere Jazz Festival. Protagonisti della serata di ieri sera i 'Magasin du Cafè' cone le musiche di Astor Piazzolla. Denny Bertone (chitarra), Davide Borra (fisarmonica, tastiere) e Mattia Floris (chitarra e voce) hanno rivisitato in chiave contemporanea la musica ricca di pathos di Piazzolla, grazie alla presenza della violinista Sara Cesano e alla brillante fusione di tango, milonga e musica elettronica.



La VII edizione del Rovere Jazz Festival termina questa sera con i Globetrotter, un viaggio nel mondo della musica fusion dove funk, blues e sonorità latine si fondono in un unico linguaggio, ponendo l'accento su ostinati groove ritmici, alternati a spiccato lirismo melodico. Una serata imperdibile grazie anche alla presenza di Alin Caron, una delle voci più forti del basso di oggi, votato dal Jazz Report Magazine come miglior bassista per otto anni consecutivi e insignito nel 2018 della più alta onorificenza civile conferita in Canada dall'Ordine del Canada. Sul Sagrato della Rovere suoneranno Alessandro Fariselli (sax tenore), Luca di Luzio (chitarra), Alessandro Altarocca (tastiere) e Rodney Holmes (batteria).