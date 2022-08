Pool di associazioni cittadine unite in un abbraccio corale per celebrare la giornata marinaresca che conclude l’edizione 2022 dell’Agosto medievale ventimigliese

Una giornata all’insegna del mare ‘vissuto’, con tante interessanti iniziative per avvicinare appassionati e curiosi agli sport acquatici, andrà in scena oggi (domenica 7 agosto) lungo il litorale ventimigliese, come degno corollario alla storica regata dei sestieri che, alle ore 18, regalerà emozioni, tifo e rivalità ‘accese’ tra i sostenitori degli equipaggi in gara. Chi vorrà assistere alla gara dal mare ed ha una discreta padronanza dell’uso delle ‘tavole’ potrà farlo grazie alla proposta dell’associazione ‘Ventimiglia in sup’ che, con un piccolo contributo, metterà a disposizione alla Marina san Giuseppe i propri mezzi, dalle ore 17.15.

Altre attività si avvicenderanno nell’arco della giornata: escursioni in canoa con ‘Pianeta Blu Dc’, un suggestivo aperitivo immersi nella splendida realtà dei Giardini botanici Hanbury, uscite in barca organizzate dal Circolo Velico Ventimigliese e dai circoli nautici cittadini, un ricco ventaglio di proposte per un evento che l’Ente Agosto medievale si augura possa diventare un nuovo e importante tassello estivo.

La giornata marinaresca, inoltre, intende unire un po’ tutte le anime cittadine mettendo in luce le grandi peculiarità di ognuna, ed ecco che la Proloco Intemelia con l’associazione Compagnie Carriste allestiranno e infioreranno il gozzo che trasporterà il Carbaso lungo il percorso dedicato alla regata. Il gozzo, messo a disposizione da Eraldo Caffara, del circolo nautico A Lampara, suggellerà idealmente la forza delle associazioni cittadine e il grande spirito di cooperazione che le anima.

In serata, grande festa nel centro storico ventimigliese con premiazione e assegnazione dell’ambito Palio cittadino.