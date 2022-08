Ospedaletti piange la morte di Dino Pilone: consigliere comunale di maggioranza e commercialista

E' morto Dino Pilone, consigliere comunale e commercialista di Ospedaletti. Aveva 61 anni e nel 2020 era entrato in consiglio comunale, all'epoca delle dimissioni di Birgit Brugger che avevano portato alla nomina di Emanuela Salimbeni quale nuovo assessore e all'ingresso del primo dei non eletti. La notizia del decesso di Pilone ha causato sgomento a Ospedaletti, soprattutto tra gli amministratori comunali e tra i tanti che lo conoscevano.



"Ciao Dino! Il gruppo "Rilancio e Sviluppo" si stringe intorno alla famiglia del consigliere comunale Dino Pilone. Una triste notizia per tutti noi" - hanno fatto sapere dalla maggioranza attraverso la pagina su Facebook.



In queste ore è stato espresso cordoglio anche dalla minoranza del gruppo, Ospedaletti per tutti: "Abbiamo appreso la triste notizia della perdita del consigliere e amico Dino Pilone, alla moglie ed il figlio giungano le nostre più sentite condoglianze".