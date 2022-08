Santo Stefano al Mare: settimana ricca di eventi, si parte stasera con tre giorni di jazz

Mercoledì 10 alle ore 21:30 andrà in scena la rappresentazione del Teatro dell’Albero ”Dona Flor e i suoi due mariti”. Teatro e musica per offrire al pubblico, uno dei più grandi capolavori della letteratura sudamericana. Una piece straordinaria per ricchezza verbale, architettura narrativa, humor e amore contagioso per la vita.