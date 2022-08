Lampedusa, Di Muro (Lega): "Lamorgese ripulisce per arrivo Salvini, prosegua con Ventimiglia"

“Lamorgese svuota l’hotspot di Lampedusa approfittando della notte e fa rimuovere i barchini dal porto e ripulisce l’isola dall’ immondizia. Sembra la trama di un film comico invece è la triste realtà di un ministro che ha fallito su tutta la linea. Se basta annunciare l’arrivo di Matteo Salvini per svegliare il Viminale, sappia il ministro Lamorgese che lo vedrà presto anche a Ventimiglia. Ora ci aspettiamo lo stesso contributo (immediato) per la pulizia della città con lo stesso impegno dimostrato solo nelle ultime ore per Lampedusa. Gli italiani non sono stupidi come crede il ministro. Dal 25 settembre cambierà musica!”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro