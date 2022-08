Imperia: Fratelli d'Italia sulle alleanze cittadine "Il nostro obiettivo primario è il governo della nazione"

“Il governo della Nazione è il nostro obiettivo primario ed attuale: a seguire affronteremo tutte le questioni inerenti le elezioni amministrative nella nostra Provincia”.

E’ quanto afferma il portavoce di Fratelli d’Italia, Fabrizio Cravero, che prosegue: “Siamo un partito compatto e coerente fin dalla sua nascita: privo di ambiguità con gli elettori ai quali prima offre programmi e soluzioni e poi persone che lo attuano”.

“All’esito di questo percorso, valuteremo al momento opportuno le eventuali alleanze e le idee per la città di Imperia – va avanti Cravero per conto di FdI - e qualora collimeranno con i valori di Fratelli d’Italia saremo disponibili ad iniziare un percorso insieme, al contrario non avremo alcun problema ad esprimere un nostro candidato Sindaco con relativo programma elettorale da proporre agli elettori. Non ci appassiona questo argomento in questo momento: consideriamo conclusa – termina - la questione; sottolineando, tuttavia, che non piace ai dirigenti imperiesi e provinciali vedersi attribuite frasi che sono e rimangono considerazioni di chi scrive”.