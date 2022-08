TaggiainTeatro, stasera al Castello lo spettacolo di Pino Petruzzelli, "Vita nei boschi"

Seconda serata oggi della mini rassegna, Taggia in Teatro 2022 Short Edition ( Anfiteatro del Castello di Taggia, ore 21:15, ingresso gratuito). Pino Petruzzelli porta in scena “Vita nei boschi”, liberamente ispirato al romanzo Walden, ovvero vita nei boschi, di Henry Thoreau, di e con Pino Petruzzelli.



Il nuovo monologo del regista, attore e autore genovese nasce dalla provocazione di quel libro che oggi torna di grande attualità alla luce dei problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi che non possono più continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e su un rapporto che privilegia la città a scapito dell’entroterra. Temi che Pino Petruzzelli porta in scena attraverso una scrittura drammaturgica e una recitazione capaci di coinvolgere lo spettatore in modo ora profondo, ora ironico, sull’importanza di una ricerca interiore volta alla comprensione di una natura che va difesa.