Atti di vandalismo, questa notte a Ventimiglia, all’uscita del nuovo ascensore che porta nel centro storico della città di confine.

Ignoti hanno divelto alcuni dissuasori che erano stati installati nell’ambito del restyling della zona. Ora sono in corso indagini per risalire al colpevole, anche se ovviamente non sarà semplice per le forze dell’ordine.

Sicuramente dovranno intervenire gli operai del Comune per rimettere le cose a posto.