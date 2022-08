Caldo torrido oggi in provincia dove quasi tutte le centraline (anche in montagna) hanno superato i 30 gradi

Anche se nei prossimi giorni vivremo ancora un gran caldo, quella di oggi potrebbe essere la giornata con il picco delle temperature che, appunto da domani, tenderanno a calare lievemente mentre un ulteriore calo lo avremo solo dopo la metà di agosto.

Unica possibilità di rinfrescamento delle temperature, per quanto riguarda le località montane, in caso dei rari rovesci temporaleschi, che sono previsti sia per oggi che per domani, quando comunque persisteranno le condizioni di disagio fisiologico per caldo torrido, con situazioni temporaneamente più afose in serata sulla costa.

Quest’oggi il caldo è stato forse il più intenso di tutta l’estate con le temperature massime che hanno superato i 30 gradi su quasi tutte le località seguite con le apposite centraline dall’Arpal. Il picco si è registrato a Pieve di Teco e ad Airole con 36,1 gradi, seguite da vicino da. Borgomaro con 35,9, Rocchetta Nervina 35,7, Dolceacqua 35,6, Diano Castello 35,5, Dolcedo 35,3, Ranzo 34,9, Pornassio 34,6, Cipressa 34, Castelvittorio e Pontedassio 33,8, Ventimiglia 33,7, Triora 33,6, Pigna 33,3, Sanremo 33,1, Seborga 32,7, Imperia 31,6, Ceriana 30,8, Col di Nava 30,6. Le uniche sotto i 30 gradi sono state: Verdeggia 29, Pigna 28,3, Montalto Carpasio 28,2, Gouta 27,3 e infine i 1.800 metri sul livello del mare di Poggio Fearza con 23,1.

Anche le minime di questa notte non hanno certo scherzato, visto che molte località si sono avvicinate ai 30 gradi anche di notte. A Cipressa la temperatura più ‘fresca’ è stata di 28,1 seguita da Sanremo con 28 e Ventimiglia con 27,6. Temperature elevate di notte anche in tutte le altre località con le sole eccezioni, sotto i 20 gradi ad Apricale con 19,8, Pieve di Teco con 19,4, Poggio Fearza e Verdeggia 16,7, Pigna 16,2 e la più bassa a Nava con 15,4.

Inutile sottolineare che le poche piogge arrivate nell’entroterra sotto forma temporalesca, non cambiano assolutamente lo stato di crisi della fornitura idrica che è rimane a forte rischio in tutta la provincia. E le previsioni non garantiscono nulla di buono nemmeno per i prossimi giorni.

Domani previsto ancora quale temporale, al pomeriggio, con possibili locali rovesci fino a moderati sui rilievi, specie quelli alpini e appenninici. Temperature stazionarie o in lieve calo, ma attenzione all’umidità che sarà in parziale aumento e, quindi, mantenendo condizioni di disagio fisiologico per il caldo. Sabato si accentuerà l'instabilità pomeridiana con rovesci o temporali anche moderati sui rilievi, in possibile locale estensione alla costa. Persisteranno le condizioni di disagio fisiologico per caldo.

Le temperature massime, come detto, caleranno nell’ordine di uno o due gradi così come le minime. Piogge vere, all’orizzonte non se ne vedono.