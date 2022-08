Sanremo: sabato sera la 21enne di Ospedaletti Miriam Colombo ospite d'onore al 'Ballo delle debuttanti'

Ospitata d’onore al ‘Ballo delle debuttanti’, sabato prossimo a Villa Nobel di Sanremo, per la 21enne di Ospedaletti Miriam Colombo, studentessa all'università di medicina di Genova e ambasciatrice della ricerca sulla fibrosi cistica.

Il premio ‘Eccellenza ligure per il sociale’, dopo aver testimoniato lo scorso anno al ballo di Stresa sul lago Maggiore e a molti altri eventi in Italia, recentemente premiata anche dalla sua città, Miriam è stata scelta dall'organizzazione, dalla scuola di danza di Sanremo, per aprire la serata di gala.

Parte della quota d'iscrizione delle 10 debuttanti, che per la serata saranno accompagnate dai cadetti della Marina Mercantile Italiana,verrà donata al gruppo di sostegno di Ospedaletti della fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica per adottare progetti di cura innovativi sulla malattia genetica più diffusa in Europa.

Un bel gesto in una serata da fiaba accompagnata sulle note di walzer viennesi, dove ci sarà spazio per la preziosa testimonianza di Miriam.