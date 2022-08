Annuncio di Matteo Salvini sull'emergenza migranti: "Presto sarò a Ventimiglia", ancora da decidere la data

“Presto sarò a Ventimiglia per il problema dei migranti”: lo ha annunciato il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, in relazione a quella che definisce “Emergenza immigrati ed episodi di violenza da Nord a Sud”.

Salvini non ha indicato una data precisa ma non è da escludere che possa venire nella città di confine nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche. Negli ultimi giorni a Ventimiglia era stata segnalata una rissa tra extracomunitari ma il problema migranti, seppur limitato rispetto agli anni passati, è particolarmente sentito al confine.