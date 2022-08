Taggia: imbocca l'Aurelia Bis contromano e centra in pieno uno scooter e un'auto, 50enne grave in ospedale (Foto)

Grave incidente stradale, questo pomeriggio poco prima delle 16 sull’Aurelia Bis tra Taggia e Arma, per un’auto che aveva imboccato la strada contromano ed ha centrato in pieno una moto Honda e un’altra automobile.

La vettura, condotta da un italiano, sarebbe entrata in Aurelia Bis contromano per errore, forse una distrazione e, a ridosso del tunnel è avvenuto lo scontro. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 50 anni, che è stato portato in ospedale in codice rosso di massima gravità.

Le sue condizioni sono serie ma non gravissime, anche se verrà ovviamente valutato in pronto soccorso. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde e la Polizia Locale di Taggia. Sull’Aurelia Bis si sono formate lunghissime code e le auto rimaste bloccate sono state fatte uscire contromano molto lentamente.