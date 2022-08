Sanremo: incendio della sartoria in corso Imperatrice, ancora tutto fermo e tra poco sono passati due mesi (Foto)

Sono ancora sotto sequestro i due locali coinvolti nell’incendio della sartoria, andata a fuoco il 12 giugno scorso in corso Imperatrice a Sanremo.

Distrutta completamente la sartoria, dalla quale è partito il rogo e dove ha rischiato seriamente la titolare, il tabacchino e rivendita di souvenir a fianco è al lavoro per poter riaprire. Al momento è ancora sotto sequestro ma, le autorità competenti hanno dato ai titolari la possibilità di sistemare i locali e, una volta che sarà dato il via libera con l’agibilità, poter tornare al lavoro.

Al momento non si conoscono le condizioni della donna rimasta ustionata e intossicata in occasione dell’incendio ma la sartoria rimane nelle condizioni in cui era al termine del lavoro di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del Fuoco.

Non è dato sapere quando verrà dato l’ok alla tabaccheria per la riapertura. Ovviamente per i titolari si è trattato di un danno enorme sul piano economico, visto che tra 10 giorni saranno due i mesi di chiusura, tra l’altro nel periodo clou dell’anno, quando gli incassi salgono, anche grazie alla vicinanza delle spiagge sull’Imperatrice.

Le altre attività vicine hanno potuto riprendere il lavoro quasi subito mentre è stata svuotata quella attigua alla sartoria. Mentre proseguono le indagini degli inquirenti per ricostruire l’intera vicenda, le conseguenze dell’incendio sono ancora sotto gli occhi di tutti con le transenne sistemate di fronte, dove tra l’altro è da poco stata installata una colonnina di ricarica per le auto elettriche.

Un vero peccato per l’immagine di una delle strade più belle di Sanremo e di fronte a quella che è sicuramente la passeggiata più bella della città dei fiori.