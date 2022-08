Vallecrosia: giovedì al Don Bosco in scena "Arca di Noè 3.0", uno spettacolo teatrale per beneficenza

Giovedì 4 Agosto, alle 21.30, presso l' oratorio Don Bosco di Vallecrosia andrà in scena lo spettacolo “Arca di Noe’ 3.0”. Si tratta di una commedia brillante, interpretata dalla Compagnia Officine Solventi, sulla parodia della vita vista da Noè e dalla sua fidata moglie. Lo spettacolo è il secondo della rassegna teatrale 'Pillole di risate' organizzata da A.I.I.S.F. (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco - Sezione Provincia di Imperia).



"Lo scopo di tale iniziativa, oltre a divulgare una immagine ben definita del Ruolo e della Rilevanza di questa Figura Professionale operante nell’ambito del S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale), è anche quello di evidenziare l’attenzione dell’A.I.I.S.F. verso le Realtà Locali impegnate nel Sociale raccogliendo fondi per sostenere la Nobile Missione di formazione ed educazione spirituale e civile che l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia attua come Obiettivo Prioritario sin dalla sua fondazione accogliendo Ragazzi sin dalla tenera età sino..agli Adulti" - spiegano gli organizzatori.



"L' idea è nata in seno al Direttivo A.I.I.S.F. costituito dai Grandi Saggi Angelo Mamone (Presidente) e Sergio Pallini (Vice Presidente ), coadiuvati da Enrico Cenderelli, Andrea Bocchio, Monica Cocilovo, Federica Tempesta e Stefano Tulipiero, per portare solidarietà e donare sorrisi in un momento storico difficile. - aggiungono - L'iniziativa pone l'accento sulla necessità di stare insieme, sulla voglia di incontrarsi per dare e, magari, ricevere sorrisi! Data la nostra decennale esperienza professionale presso gli ambulatori medici territoriali ed i vari reparti ospedalieri del Sistema Sanitario Regionale, riteniamo che questa sia una delle soluzioni efficaci per attenuare il disagio legato a tali problematiche".



"Giovedì 21 luglio è andata in scena “Game d' improvvisazione”, realizzata dalla Compagnia teatrale Onde Ribelli. L’esibizione benché non si sia avvalsa di alcun testo, con la semplice collaborazione del pubblico presente è riuscita a creare magicamente scene comiche di vita quotidiana. L’ottima affluenza abbinata ai molti sorrisi ed applausi, hanno sottolineato l’apprezzamento del pubblico verso la compagnia teatrale. Obiettivo massimo raggiunto".



"Ora diamo appuntamento a tutti a questo secondo appuntamento. Prima dello spettacolo teatrale, Chi avesse piacere di partecipare all’apericena, verrà servita dalle 20:00 alle 21:15. E’ gradita la prenotazione entro giovedì ore 12 telefonando al 335321737" - concludono.