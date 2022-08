Ventimiglia: ieri le elezioni, Marco Conte eletto nuovo responsabile della Protezione Civile con 18 voti

Dopo lo scioglimento in parte della squadra, Ventimiglia ha un nuovo responsabile eletto democraticamente con la votazione dei 27 volontari (altri stanno iscrivendosi in questi giorni).

Il sistema delle votazioni online, consigliato dal volontario Nico Martinetto, è riuscito collegandosi anche al classico sistema delle urne. La percentuale è stata del 100% così suddivisa: Marco Conte 18 voti, Philippe Choquet 7, Gino Lipari 2.

Una squadra con numerosi volontari ad iniziare dal nuovo responsabile con esperienza trentennale sia di Protezione Civile che di lotta agli incendi boschivi. La problematica, come del resto tutte le squadra del ponente era quella della difficoltà delle visite mediche attraverso l'Asl per carenza di medici specializzati, quasi completamente risolta con visite presso uno studio di un medico competente di Sanremo.

Marco Conte, già responsabile della squadra di Ventimiglia per molti anni, si è attivato per centinaia di incendi nel comprensorio, così come i volontari che si sono affiancati, Philippe Choquet con esperienza nei Sapeur Pompiers, Gino Lipari anch'egli sempre rimasto nella squadra di Ventimiglia, il ritorno di Riccardo Pallanca, primo fondatore della Squadra di Ventimiglia ‘Veziano’. Molti altri volontari ricchi di esperienza e conoscenza ma soprattutto un grande impegno al di fuori delle attività lavorative, spesso per venire incontro al cittadino, sacrificando gli impegni familiari e di riposo.

La collaborazione con la Polizia Locale e gli altri enti locali sarà fondamentale, sempre a fianco della Regione Liguria e del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile. Una squadra che darà priorità alle emergenze cittadine e del Coordinamento Provinciale. Un gruppo che lavorerà in simbiosi, dichiara Marco Conte, dove ognuno avrò il suo compito e le sue responsabilità.

Nei prossimi giorni Conte darà incarichi definitivi, nel frattempo si stanno svolgendo tutte le attività burocratiche con il Comune e la Regione Liguria, essenziali per il regolare funzionamento della squadra. A breve verrà assegnata la determina di conferimento da parte del Referente della Polizia Locale Giorgio Marenco e dal Commissario Prefettizio Samuele de Lucia.

La squadra è già al lavoro per la sistemazione dei mezzi e della sede, mentre i nuovi volontari si stanno organizzando per i corsi online e quelli ordinari organizzati dalla Regione Liguria in base alle comunicazioni dei formatori. Tanto entusiasmo e volontà di collaborare con la comunità.

“Ribadiamo un ringraziamento all'importante supporto dell'assistente della Polizia Locale Davide Surano – evidenziano dalla Protezione Civile ventimigliese e del Responsabile protempore Flavio Gorni per la riforma della squadra. La convinzione di una persona esperta e motivata come Marco Conte, da fiducia all'organico amministrativo e soprattutto la serenità dei volontari. Nei prossimi giorni vi sarà la presentazione ufficiale”.