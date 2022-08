Sanremo: città letteralmente invasa dai turisti, qualche problema con le code ma spiagge e alberghi stracolmi (Foto)

Martedì roseo sul piano turistico e commerciale ma ‘nero’ su quello viario, quest’oggi a Sanremo. Non sono mancate lunghe code, infatti, soprattutto per entrare in città dalla zona di Ponente per il grande afflusso di villeggianti e di francesi che, come sempre, hanno approfittato dell’apertura del mercato bisettimanale.

Le code si sono registrate per buona parte della giornata fino a Capo Nero, con lunghe attese per chi voleva entrare nella città dei fiori. Anche in centro non sono mancate le rimostranze degli automobilisti, in particolare dei residenti, bloccati negli spostamenti per lavoro.

Ma, si sa, ci vuole anche un po’ di pazienza in questo periodo, che vede la città dei fiori letteralmente invasa dai turisti. Come già più volte evidenziato dalle pagine del nostro giornale, sono tantissimi gli stranieri e la conferma arriva dalle targhe delle auto, molte del nord Europa con numeri elevati per la Scandinavia, la Gran Bretagna, il Benelux e, ovviamente Francia, Germania e Svizzera.

Spiagge stracolme nonostante la giornata feriale, a conferma che i turisti, sia alloggiati negli alberghi che nelle seconde case, sono arrivati per trascorrere le vacanze agostane. Per il fine settimana è prevista una ulteriore ‘ondata’ di arrivi e, il prossimo weekend che anticipa il Ferragosto potrebbe vedere la città ancora più piena, per la gioia degli operatori turistici.

Difficilissimo, infatti, trovare una camera negli alberghi a conferma del ‘sold out’ che si protrarrà quasi fino a fine mese, con buone prenotazioni anche per settembre, a conferma dell’allungamento stagionale, che tanto piace ai gestori delle strutture ricettive e ai commercianti.