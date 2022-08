Imperia: ultima uscita ufficiale per il Direttore di Asl 1 Silvio Falco che conferma "Dimissioni per ragioni personali" (Video)

Ultima uscita ufficiale da Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, questa mattina per Silvio Falco, nel corso della presentazione della strumentazione Abbott per i laboratori analisi dei presidi ospedalieri di Bordighera, Sanremo e Imperia.

Il Direttore ha tracciato un bilancio: “Ringrazio gli Amministratori di tutti i Comuni, soprattutto chi si è messo a disposizione per le piazzole dell’elisoccorso per raggiungere le zone più lontane. Sono stati 20 mesi caratterizzati dalla diverse ondate Covid e dalla campagna vaccinale. Questa mattina ho illustrato alla Conferenza dei Sindaci i dati del bilancio 2021 che, per il secondo anno consecutivo ci vede in pareggio di bilancio senza intervenire sulle risorse umane. E’ importante perché, dove siamo riusciti, abbiamo mantenuto il personale per offrire un servizio fondamentale per la zona”.

Per quanto riguarda le sue dimissioni conferma le motivazioni? “Si, assolutamente, una scelta personale”. Si aspettava un maggiore sostegno dalla Regione? “No, confermo la mia scelta e faro altro nella vita”.