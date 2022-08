“Sanremo t'in Canta” raddoppia con le serate dedicate ai cinque elementi e al gemellaggio con il Festival di Montecatini

“ È sicuramente il grande pubblico presente nei primi cinque eventi a decretare l'enorme successo di “Sanremo t'in Canta” - dichiarano gli organizzatori - d i conseguenza la direzione artistica di Alex Penna ha studiato una nuova tematica che si svolgerà nelle prossime cinque uscite intitolata "Sanremo e i cinque elementi " un viaggio che racconta, attraverso le canzoni proposte dai partecipanti legate agli elementi naturali, in ordine acqua, fuoco, aria, terra ed etere, il connubio tra elementi ed eccellenze della nostra splendida città. Tramite la voce e la presentazione di Agostino Orsino, verranno illustrati di volta in volta i servizi turistici, il beneficio climatico, i prodotti gastronomici e la storia turistica della città dei fiori ”.

“Un'altra grande novità verrà proposta nella serata di venerdì che, grazie al gemellaggio con il concorso nazionale "Voci d'oro Festival di Montecatini", verranno prescelti e provinati 6 cantanti tra interpreti e cantautori, che accederanno direttamente alla semifinale nazionale che si svolgerà a Montecatini il prossimo luglio - aggiungono - come ospite della serata presenzierà Veronica Seriani, talent scout ufficiale del concorso, vocal power, insegnante di canto, cantautrice, speaker radiofonica e grande performer che valuterà tutte le esibizioni, e a fine serata decreterà i vincitori consegnando loro l'attestato ufficiale. Per gli esordienti, e comunque per tutti i partecipanti, cantare sul palco di “Sanremo t’in Canta” è senz’altro una grande emozione e forse anche la realizzazione di un sogno, celebrato con la consegna dell’attestato ufficiale di partecipazione avallato dal Comune di Sanremo”.

“Uno speciale ringraziamento a Devoto service ed al suo staff tecnico ed a Radio Intemelia che, con la bravissima speaker Donatella Durando, trasmette una seguitissima diretta streaming” concludono gli organizzatori.