Imperia: venerdì prossimo, Cinema e Storia al Monte Calvario con l’associazione culturale 'Filmcaravan'

L’associazione culturale Filmcaravan, già organizzatrice dell’omonimo festival itinerante del cortometraggio, propone una serata di cinema all’aria aperta sul sagrato del santuario di Santa Croce al Monte Calvario, sede della Confraternita della Santissima Trinità per il Riscatto dei Cattivi ad Imperia. Il tema della serata sarà la storia, con due cortometraggi che reinterpretano in maniera creativa eventi del passato.

Il primo, Los Huesos (Le ossa) è un’opera di animazione del duo cileno composto dai registi Joaquin Cociña e Cristóbal León. Vincitore del premio al miglior cortometraggio alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021, il film riesuma letteralmente - con una sorta di rituale spiritistico operato dalla protagonista - due figure fondatrici della nazione cilena che sono al contempo tra i responsabili dell’insediamento del sistema oligarchico e autoritario che ha dominato questo paese d’America Latina per più di un secolo. Nel settembre di quest’anno il popolo cileno voterà per approvare o meno la sua nuova costituzione e rompere con l’eredità lasciata dalla dittatura. Il film di Cociña e León, in cui viene messo in scena un rituale ha come obbiettivo di celebrare un divorzio con due figure tutelari del regime, non potrebbe essere più attuale.

Il secondo, Un usage de la mer (un’usanza del mare), è un film di Fabrizio Polpettini, conosciuto in città per aver curato la direzione artistica del festival Filmcaravan. Anche ad Imperia, pochi sanno che la missione originaria della confraternita della Santissima Trinità per il Riscatto dei Cattivi – oggi impegnata nella Protezione Civile - era quella di liberare coloro che, nei secoli passati, da Porto Maurizio e dintorni si avventuravano per mare ed avevano la sventura di essere catturati da quei corsari che avevano come base delle loro scorribande i porti d’Algeri, Tunisi o Tripoli. La rievocazione di quest’epoca lontana, legata ad un ricordo d’infanzia, diventa il punto di partenza per un viaggio intorno al Mediterraneo del regista in cui vari incontri fortuiti aprono finestre su eventi storici semidimenticati che hanno modellato i rapporti tra la riva settentrionale e meridionale del Mare Nostrum. Il film che è stato girato tra Imperia, Siracusa e Montpellier è stato presentato in numerosi festival internazionali tra cui Dok Leipzig, Torino Film Festival, Festival del Cinema Africano, d’Asia e d’America Latina di Milano, Ethnocineca Vienna, Documenta Madrid, Fidocs Santiago de Chile e Cinemancia in Colombia.

Entrambi i film sono sottotitolati in Italiano e la proiezione, che inizierà alle 21.30, avrà una durata complessiva di circa 70 minuti. L’ingresso è gratuito. La serata è organizzata in collaborazione tra l’Associazione Culturale Filmcaravan, il Circolo Parasio e la Confraternita.