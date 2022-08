Imperia: stasera “Fandango” al Parasio, concerto di Diego Campagna accompagnato dagli Archi del Carlo Felice

“Diego Campagna porta da anni il nome di Imperia in giro per il mondo. Con il sindaco Scajola abbiamo ritenuto, in questa estate di ripartenza, che non potesse mancare un suo concerto in quella che è letteralmente casa sua, il Parasio. L'evento sarà arricchito dalla presenza dell'ensemble del Carlo Felice, per uno spettacolo di altissimo livello. Abbiamo avuto tantissime richieste di informazioni per questo appuntamento e quindi riteniamo che sarà un grande abbraccio della città a uno dei suoi artisti più importanti”, commenta l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.