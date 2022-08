Cade da solo con il monopattino e colpisce con violenza l’asfalto, procurandosi gravi ferite al volto.

E’ accaduto poco prima delle 13 in corso Imperatrice a Sanremo. L’uomo di 60 anni, sembra per una distrazione, è caduto per fortuna senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera, che ha portato il 60enne in ospedale, in codice giallo di media gravità.

(Foto di Tonino Bonomo)