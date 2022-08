Ventimiglia: Protezione Civile, in corso le elezioni on line, tre candidati e gli scrutini dopo le 23 (Foto)

Sono in corso le votazioni on line per il nuovo responsabile della Protezione Civile di Ventimiglia. Sono tre candidati e il sistema è una novità nel panorama, considerato che nel regolamento non viene indicata la modalità.

Si tratta di un sistema di votazione online (consigliato da Nico Martinetto, volontario), utilizzato da Confindustria, Cisl, Libera e Astrazeneca. Ovviamente per chi non ha la possibilità di votare online viene utilizzato il classico sistema elettorale. Lo scrutinio avverrà dopo le 23 di oggi.

Sono 27 i votanti e il sistema è sicuramente una innovazione di una squadra importante per la città di Ventimiglia, che potrà essere di ausilio agli enti locali, ovviamente al coordinamento provinciale, alla Regione e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma principalmente al cittadino e alla comunità intemelia.

I candidati sono Philippe Choquet, Gino Lipari e Marco Conte. La squadra verrà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.