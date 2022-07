Il mondo dello sport in lutto: è morto Rocco Santaiti, ex presidente del Ventimiglia Calcio

Nella giornata di ieri è morto Rocco Santaiti, presidente onorario del Ventimiglia Calcio. Santaiti è stato uno dei presidenti più importanti della storia granata, ed anche uno dei più amati, per il suo garbo, la sua educazione e la sua signorilità. I funerali si svolgeranno martedì prossimo a Sant'Agostino, a partire dalle 15.30.



Santaiti assunse la carica di Presidente del Ventimiglia calcio nel 1996, ereditando una situazione non facile, perché dopo i fasti dell’Interregionale e la fine dell’era Coppo la situazione societaria era a dir poco deteriorata, con un passivo di bilancio di proporzioni vistose, una rosa demotivata ed un ambiente sfiduciato.



Ma Santaiti, persona paziente, equilibrata, ma fortemente decisa, seppe operare le scelte giuste. Operò i tagli necessari, si assunse la responsabilità di fare rinunce coraggiose, ma salvaguardò il bilancio, ed in poche stagioni riuscì nell’impresa di mettere a posto ogni cosa: conti in ordine, squadra rafforzata e finalmente competitiva, settore giovanile rinato, ritorno nel campionato di Eccellenza e soprattutto tanto entusiasmo in città, con molto pubblico ad assistere alle gare casalinghe della squadra granata.



I dieci anni di presidenza di Rocco Santaiti hanno lasciato un’impronta importante nella storia del Ventimiglia calcio, sono stati dieci anni vissuti intensamente, dieci anni ricchi di soddisfazioni per tutto l’ambiente granata.