Guerra per il marchio 'Casa Sanremo': Paganelli risponde a Russolillo "Forti dubbi sulla legittimità del brand"

“Stavo attendendo da giorni questa posizione che non poteva che arrivare. Nutro forti dubbi sulla legittimità del brand Casa Sanremo utilizzato da Consorzio Gruppo Eventi, così come su diverse circostanze che hanno determinato e che determinano in base alla mia posizione, la legittimità di utilizzo da parte mia di un marchio figurativo nettamente inconfondibile con quello di Russolillo”.

Sono le parole di Devis Paganelli, organizzatore di eventi in contrasto con Vincenzo Russolillo e la ‘Gruppo Eventi’, in relazione al marchio di ‘Casa Sanremo’. In attesa di giudizio in merito all'utilizzo del brand Casa Sanremo, Devis Paganelli evidenzia di essere già nella città dei fiori per organizzare il suo evento e che, sarà la giustizia a fare il suo corso: "La mia ‘Casa’ si farà. Presto dirò dove, come e quando. Nell'attesa, vedremo anche come andrà la causa in sede civile con la quale, ritengo la società Are Communication International LTD poter pretendere oltre 170 mila euro da Consorzio Gruppo Eventi".

Secondo Paganelli il suo marchio è totalmente diverso e in nessun modo si confonde con quello utilizzato da Consorzio Gruppo Eventi. Il Tribunale ha ordinato, che in attesa di un procedimento che tuteli entrambe le parti e dove entrambe le parti potranno far valere le proprie ragioni, il brand non venga utilizzato da Paganelli.

“Ci sono milioni di situazioni simili – termina Paganelli - che in un primo momento, a titolo cautelativo hanno bloccato utilizzi apparentemente illegittimi, che poi si sono evolute in un nulla di fatto e lasciando che diversi brand potessero convivere senza restrizione alcuna”.