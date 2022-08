Costarainera: domani, festa benefica dello Sport e presentazione libro 'L'Arte di giocare e vincere'

Domani a Costarainera si terrà la 'Festa dello sport' con raccolta di beneficenza a favore di ADGP (Associazione Diabete Giovanile Ponente A.P.S.).



Si tratta di un evento per bambini e adulti che prevede un torneo di calcio per i più piccoli con premiazione e merenda, oltre a incontri con i campioni locali e piccole dimostrazioni (atletica, volley...). A seguire è in programma la presentazione del libro 'L'Arte di giocare e vincere' di Marco Corradi. La manifestazione è organizzata dall'Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni 'I Zuveni de Seriana' e 'Amici dei Piani'.



(in basso la locandina della manifestazione)