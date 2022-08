Imperia: capannone a fuoco al molo Pastorelli, solo l'intervento dei pompieri ha evitato una tragedia (Foto e Video)

Un incendio ha parzialmente distrutto un capannone che si trova sul molo Pastorelli, in zona San Lazzaro al porto di Imperia, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, i Carabinieri e la Polizia.

Al momento non è ancora stato possibile quantificare i danni ma, da un primo riscontro sembra che fortunatamente i pompieri (avvisati dai Carabinieri che transitavano sul posto) siano riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare che si estendessero alle barche e alle strutture vicine. I danni al capannone sono ovviamente ingenti ed è bruciato anche un piccolo container all'interno.

Il capannone è utilizzato come ricovero attrezzi e materiale nautico di vario genere. I danni sono stati limitati ma, se non fossero intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno preso l’incendio in tempo, poteva estendersi alle barche e ad altro materiale facilmente infiammabile.